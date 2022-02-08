ENGELLiLER ENGEL TANIMIYOR

Adana’da oynanan müsabakaya iyi başlayan temsilcimiz güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Etkili oyunu ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Anada Martı Engelliler takımını 40-70 mağlup ederek ligdeki üçüncü müsabakasında ikinci galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü. Grupta iki müsabaka eksiği bulunan ve 5 puana sahip olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, erteleme müsabakalarını da kazanarak zirve yarışında ben de varım demek istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Adana'da oynadığımız müsabakadan 40-70 galibiyetle döndük. Spor kulübümüze desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Ziya Polat, Kaymakamımız Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanımız Erkut Ekinci, antrenmanlarımıza bize kurs açan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal , Sorgun Hem Müdürü Veysel Koçak’a, Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer’e, forma sponsorumuz olan Salih Çelik’e sonsuz teşekkür ederim. Müsabakanın başından sonuna kadar adil kararlarıyla müsabakayı yöneten hakemlerimize hocamıza ve ekibine, masa hakemlerine, teknik komisere teşekkür eder, sporcularımı kutlarım rakip takıma bundan sonraki müsabakalarında başarılar dilerim’’ dedi.