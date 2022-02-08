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ENGELLiLER ENGEL TANIMIYOR

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü deplasmanda Adana Martı Engelliler takımını 40-70 mağlup ederek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı

08 Şubat 2022 Salı 00:48
ENGELLiLER ENGEL TANIMIYOR

 Adana’da oynanan müsabakaya iyi başlayan temsilcimiz güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koydu. Etkili oyunu ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Anada Martı Engelliler takımını 40-70 mağlup ederek ligdeki üçüncü müsabakasında ikinci galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü. Grupta iki müsabaka eksiği bulunan ve 5 puana sahip olan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, erteleme müsabakalarını da kazanarak zirve yarışında ben de varım demek istiyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Adana'da oynadığımız müsabakadan 40-70 galibiyetle döndük. Spor kulübümüze desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Ziya Polat, Kaymakamımız Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanımız Erkut Ekinci, antrenmanlarımıza bize kurs açan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal , Sorgun Hem Müdürü Veysel Koçak’a, Sorgun  Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer’e, forma sponsorumuz olan Salih Çelik’e sonsuz teşekkür ederim. Müsabakanın başından sonuna kadar adil kararlarıyla müsabakayı yöneten hakemlerimize hocamıza ve ekibine, masa hakemlerine, teknik komisere teşekkür eder, sporcularımı kutlarım rakip takıma bundan sonraki müsabakalarında başarılar dilerim’’ dedi.

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