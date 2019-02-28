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Engelliler eksik gitti

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün Malatya Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakaya eksik gittiler.

Engelliler eksik gitti

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bugün Malatya Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakaya eksik gittiler.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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Engelliler eksik gitti

Maddi olanaksızlıklar nedeniyle deplasmana çıkamama riski ile karşı karşıya kalan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü çözümü bazı oyuncularını deplasmana götürmemek ile buldu. Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’27 Şubat tarihinde kafile sayımızı eksilterek bin bir güçlükle Malatya deplasmanına gidiyoruz. Maçımızı paşa paşa elimizden geldiğince oynayıp döneceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen Valimiz Kadir Çakır beyefendiye teşekkürler. Çok ciddi anlamda maddi zorluk içerisindeyiz bugün ilçemiz belediye başkan adaylarını telefonda derneğimize davet ettik bir tanesi heyeti ile geldi ama onca uğraşmasına telefon görüşmesi ne rağmen çözüm bulamadı. İnşallah göreve geldiğimizde elimizden geleni yapacağız sözü ile gittiler. Diğer ikisi de biri şehir dışında olduğunu geldiğinde görüşeceğini söyledi, diğer de Telefonunu açmadı önümüzde iki deplasmanımız daha var. Yaradanım yar ve yardımcımız olsun’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi
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