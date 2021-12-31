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Engelliler Düziçi’ne yöneldi

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü 9 Ocak 2022 tarihinde Sorgun Spor Salon’unda Düziçi Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

31 Aralık 2021 Cuma 00:23
Engelliler Düziçi’ne yöneldi

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ligin ilk müsabakasında deplasmanda Akdeniz Belediyespor ile karşı karşıya geldiklerini ve şansız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi. Mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları müsabakada takımının çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Altınkuyu, ‘’Mersin deplasmanında çok iyi mücadele etmemize karşılık sahadan mağlubiyet ile ayrıldık. Müsabakanın başından sonuna kadar başa baş bir mücadele oldu. İki takımda kazanabilirdi müsabakanın ilk yarısına ev sahibi Akdeniz Belediyespor iyi başlayınca kazanan tarafta onlar oldu. Ben Akdeniz Belediyespor oyuncularına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum, bizleri Mersinde çok iyi karşıladılar ve çok iyi misafirperverlik gösterdiler. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Belediyespor ile oynadığımız müsabaka sonrasında oyuncularımıza birkaç gün izin verdik. Bu hafta içinde tekrar ligin ikinci haftasında Düziçi Engeliler Spor Kulübü ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Bu sezon ilk defa kendi evimizde oynayacağımız bu müsabakayı kazanarak ligdeki ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz’’ dedi. 

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