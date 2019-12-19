Engelliler Düziçi’ne hazırlanıyor

Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, bu sezon ilk defa mücadele ettikleri Üçüncü Ligde çok güçlü ekiplerin bulunduğunu söyledi. Zor şartlar altında takımı saha çıkarttıklarını ve birçok eksiklerinin bulunduğunu dile getiren Altınkuyu, ‘’Takımımızı elimizden geldiği kadar bütün müsabakalara çok iyi hazırlıyoruz. Bir çok eksiğimiz var ancak buna rağmen sahaya çıkarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Cumartesi günü Düziçi Engelliler takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Sorgun Spor Salon’unda oynayacağımız müsabakaya bütün sporseverleri davet ediyorum. Taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak güçlü rakibimizi bu kez yenip şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Oyuncularımız ellerinden geldiği kadar çok iyi mücadele etmeye çalışıyorlar, ancak rakiplerimiz de çok güçlü ekipler. Umarım Düziçi takımını yeneriz bu bizim için bir çıkış olur’’ dedi.