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Engelliler Çarşamba yolcusu

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı yarın Samsun temsilcisi Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

Engelliler Çarşamba yolcusu

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı yarın Samsun temsilcisi Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Engelliler Çarşamba yolcusu

Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın ligin güçlü ekiplerinden Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligde iki puan önlerinde olan güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Altınkuyu, ‘’Ligin ilk yarısında Çarşamba Bedensel Engelliler takımına yenilmişti. Şimdi deplasmanda o maçın rövanşını almak istiyoruz. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık ve şuanda 9 puan ile puan cetvelinde dördüncü sırada bulunuyoruz. Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ise 11 puan ile 3’üncü sırada yer alıyor. Güçlü rakibimizi yenerek hem aradaki puan farkını kapatmak,  hem de üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz’’ dedi. 

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