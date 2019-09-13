Engelliler başladı

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Sorgun Spor Salon’unda yaptıkları çalışma ile lige hazır hale geleceklerine inandıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Bu sene iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Şuanda geçen seneki kadromuzda yer alan bazı oyuncular ile çalışmalara başladık. Ligde iyi şeyler yapmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de bir hazırlık müsabakası oynayarak lig hazırlıklarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.