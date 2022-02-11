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Engelliler Adana’ya bileniyor

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda zirve mücadelesi veren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Pazar günü TEMSA Adana Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

11 Şubat 2022 Cuma 00:28
Engelliler Adana’ya bileniyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden biri olan TEMSA Adana Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıla geleceklerini söyledi. Ligde çıktıkları son iki müsabakayı kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan Altınkuyu, TEMSA Adana Engelliler Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakayı da kazanarak hem galibiyet serisini devam ettirmek, hem de zirve yarışında emin adımlarla yollarına devam etmek istediklerini belirtti. TEMSA Adana Engelliler Spor Kulübü’nün şuanda grupta namağlup olarak lider olduğunun altını çizen Altınkuyu, ‘’TEMSA Adana Engelliler Spor Kulübü ile Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız. Güçlü rakibimizi yenerek zirve yarışında önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz. Grupta namağlup olan iki takımdan biri olan TEMSA Adana Engelliler Spor Kulübü’ne Sorgun’da ilk mağlubiyetlerini tattırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Pazar günü taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak bu müsabakadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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