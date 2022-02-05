Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Engelliler Adana yolcusu

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın deplasmanda Adana Martı Engeliler takımı ile karşı karşıya gelecek.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:50
Engelliler Adana yolcusu

 Ligde üç müsabakası ertelenen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın Adana temsilcisini yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Şimdiye kadar oynadığı iki müsabakadan bir galibiyet bir de mağlubiyet alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Adana Martı Engeliler takımını yenerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın deplasmanda Anada Martı Engeliler takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Bugün Adana’ya gideceklerini hatırlatan Altınkuyu, ‘’Ligde üç müsabakamız ertelendi. Birisi pandemiden dolayı diğer ikisi ise yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Maç yapmayı özledik. Nihayet bir aksilik çıkmaz ise yarın Adana’da Adana Martı Engelliler takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Hedefimiz güçlü rakibimizi yenerek üst üste ikinci galibiyetimizi almak ve çıkışımızı sürdürmek. İyi bir takım kurduk ve ligde de iyi mücadele ediyoruz. Ligin ilk haftasında şansız bir mağlubiyet almıştık ancak oynadığımız ikinci müsabakamız ile bu mağlubiyeti telafi ettik ve şimdi de çıkış yakalama zamanı. Yarın Adana Martı Engelliler takımını yenerek çıkışımızı yakalayacağımıza ve hedefimize de emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Engelliler Adana YolcusuYozgatIlerigazetesişubatCumartesiHaberTekerlekliSandalyeüçüncüLigBGrubuSorgunEngellilerUmutSporKulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli sporcu ve dernek başkanından ziyaret
Milli sporcu ve dernek başkanından ziyaret
Başarılı sporcuları kabul etti
Başarılı sporcuları kabul etti
TAKIMLARIMIZ GALiBiYETE KiLiTLENDi
TAKIMLARIMIZ GALiBiYETE KiLiTLENDi
Yozgatspor DSispor’u konuk edecek
Yozgatspor DSispor’u konuk edecek
Sorgun Osmancık’ı bekliyor
Sorgun Osmancık’ı bekliyor
AMATÖR KALDIĞI YERDEN
AMATÖR KALDIĞI YERDEN
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim