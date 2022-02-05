Engelliler Adana yolcusu

Ligde üç müsabakası ertelenen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın Adana temsilcisini yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Şimdiye kadar oynadığı iki müsabakadan bir galibiyet bir de mağlubiyet alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Adana Martı Engeliler takımını yenerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, yarın deplasmanda Anada Martı Engeliler takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Bugün Adana’ya gideceklerini hatırlatan Altınkuyu, ‘’Ligde üç müsabakamız ertelendi. Birisi pandemiden dolayı diğer ikisi ise yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Maç yapmayı özledik. Nihayet bir aksilik çıkmaz ise yarın Adana’da Adana Martı Engelliler takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Hedefimiz güçlü rakibimizi yenerek üst üste ikinci galibiyetimizi almak ve çıkışımızı sürdürmek. İyi bir takım kurduk ve ligde de iyi mücadele ediyoruz. Ligin ilk haftasında şansız bir mağlubiyet almıştık ancak oynadığımız ikinci müsabakamız ile bu mağlubiyeti telafi ettik ve şimdi de çıkış yakalama zamanı. Yarın Adana Martı Engelliler takımını yenerek çıkışımızı yakalayacağımıza ve hedefimize de emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum’’ dedi.