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Engelliler 7’inci yılını kutluyor

Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, 7’inci yılını kutluyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:47
Engelliler 7’inci yılını kutluyor

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Sporda 7’inci senelerine girdiklerini söyledi. Geride bıraktıkları 6 yılda her zaman Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer’in her zaman kendilerine destek verdiğini dile getiren Altınkuyu, hem sporda 7’inci yılla girmeleri nedeniyle hem de 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü kapsamında İlçe Müdürü Tuncer’e takım forması hediye ettiklerini belirtti. Altınkuyu, ‘’Bize göstermiş oldukları, ilgi alaka ve  Spor Salonu’ndaki yapmış oldukları kolaylıklardan dolayı, Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğü personeline ile Müdürü Levent Tuncer’e sporcularım ve kendi adıma teşekkür ederim’’ dedi.

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