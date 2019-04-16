Engelli yüzücüler çalışıyor

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Bedensel Engelli Yüzme Federasyon Kupası yarışmalarına katılarak Türkiye derecesi elde eden Yozgatlı bedensel engelli yüzücüler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rahmi Ersoy 100 metre kelebekte Türkiye ikincisi, 200 metre karışıkta Türkiye 3.'sü olmuştu, Muhammet Enes Sarı ise 200 metre serbest yarışlarda Türkiye üçüncüsü elde emişti. Bu başarılarını daha da geliştirip Türkiye şampiyonu olmak isteyen iki engelli yüzücü Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzunda Antrenörler Hanifi Yıkılmaz ve İlker Sefer Onuş gözetiminde çalışan Rahmi Ersoy ve Muhammed Enes Sarı, kendilerini geliştirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorlar.