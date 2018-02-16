Engelli sporculara moral

Ligin 9’uncu haftasında Gümüşhacıköy Hayat takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Sorgun temsilcisine moral amacıyla Sorgun Gençlik Derneği Yöneticileri ziyarette bulundu.

Dernek yöneticileri, 3 Mart tarihinde oynanacak karşılaşmada başarı dilediler.

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcuları, ligde iyi bir tecrübe edindiklerini, kalan maçlarda da Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını kaydettiler.