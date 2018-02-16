Engelli sporculara moral

Ligin 9’uncu haftasında Gümüşhacıköy Hayat takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Sorgun temsilcisine moral amacıyla Sorgun Gençlik Derneği Yöneticileri ziyarette bulundu.
Dernek yöneticileri, 3 Mart tarihinde oynanacak karşılaşmada başarı dilediler.
Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı sporcuları, ligde iyi bir tecrübe edindiklerini, kalan maçlarda da Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını kaydettiler.
Ligin 9’uncu haftasında Gümüşhacıköy Hayat takımı ile deplasmanda karşılaşacak olan Sorgun temsilcisine moral amacıyla Sorgun Gençlik Derneği Yöneticileri ziyarette bulundu.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol