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Engelli sporcular üçüncülükle yetindi

YOZGAT İşitme Engelliler Judo takımı, Türkiye Şampiyonasında üçüncülükle yetindi.

Engelli sporcular üçüncülükle yetindi

YOZGAT İşitme Engelliler Judo takımı, Türkiye Şampiyonasında üçüncülükle yetindi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:34
Engelli sporcular üçüncülükle yetindi

Yozgat'tan katılan müsabakalarda Muhammed Ali Eraslan ve Hüseyin Can Susuz başarılı bir mücadele sergiledi. Türkiye şampiyonasında dikkat çeken İşitme Engelli Judocular, müsabakalarda heyecanlarını yenemeyince finale kalamadı. Sporcularımz şampiyonadan madallya ile döndü. Judocular Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak'ı makamında ziyaret etti. Sprocuları tebrik eden Parlak, elde edilen başarının Yozgat açısından önemine değindi. Judo Okulundan yetişen sporcular, gelecekte başarılarına yenilerini ekleyeceklerini söylediler.

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Engelli Sporcular üçüncülükle Yetindi
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