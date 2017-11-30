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ENGELLi BASKETÇiLER iDDiALI

BÖLGESEL Lig B Grubu'nda mücadele verecek olan Sorgun Engelliler Basketbol takımı, sezon öncesi hazırlık dönemin ardından Cumartesi günü konuk edeceği Gümüşhacıköy Hayat Engellilerspor takımı ile oynayacağa maçın hazırlıklarına başladı.

ENGELLi BASKETÇiLER iDDiALI

BÖLGESEL Lig B Grubu'nda mücadele verecek olan Sorgun Engelliler Basketbol takımı, sezon öncesi hazırlık dönemin ardından Cumartesi günü konuk edeceği Gümüşhacıköy Hayat Engellilerspor takımı ile oynayacağa maçın hazırlıklarına başladı.

30 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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ENGELLi BASKETÇiLER iDDiALI

Sorgun Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Liginde amaçlarının bu sezon iyi bir performans sergileyerek, Yozgat'ı en iyi şekilde temsil edip, şampiyonluk yarışına ortak olmak istediklerini söyledi. Altunkuyu, "Tecrübeli bir ekimiz var. Bu ekiple önceki yıllarda iyi işler yaptık, tecrübe kazandık. Şimdi üst sıralarda, şampiyonluk yarışında var olmak istiyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.
Başkan, Altunkuyu, sporun, topun, salonun ne olduğunu bilmezken kendilerini engelli sporunun içinde bulduklarını ve çok mutlu olduklarını vurgulayarak, ‘’Sporda bu sene üçüncü senemiz. Şimdi maç zamanı. Engellide olsak, müsabakalarda yenilsek de spor yapmanın güzelliğini, bu hayatta bizde varız demeyi öğrendik. Bu sene sezonun ilk karşılaşması, güzel bir güne geldi. Dünya Engelliler Günü. Bu günümüzde bizi yalnız bırakmayın. Bu defa boş salonlar yerine ilki yaşayıp, seyircili oynayalım. Kendimizi özel hissedelim. Cumartesi günü saat 11.00’da Sorgun Spor Salonumuzda, Gümüşhacıköy Hayat Engellilerspor takımı ile oynayacağımız Tekerlekli Sandalye Basketbol karşılaşmamızda sizleri yanımızda görmek istiyoruz’’ çağrısında bulundu. 
 

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