Engelli basketçiler göz doldurdu

Rakibi Amasya Gümüşhacıköy takımı karşısında istediği sonucu alamayan Sorgun temsilcisi, 59-40’lık skorla yenildi. Sorgun Engelliler Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, takımın Amasya’da iyi bir mücadele vermesine karşın, yapılan hatalar sonucunda yenildiklerini söyledi. Altunkuyu, zaman içerisinde hataları asgari düzeye indirebileceklerinin altını çizerek, ‘Müsabakaya gelerek karşılaşmanın başından sonuna kadar izleyen sayın Gümüşhacıköy Kaymakamına, bizlerle yanımıza gelerek tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Zehra Özyol hanıma, Teknik Komiserimize, görevli hakemlerimiz dahil olmak üzere basın mensubuna, Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Başkanı Serdar Özkoparan a, bizleri ağırlayan öğretmenevi personeline ve sporcularına; karşılaşmanın başından sonuna kadar aynı performansla mücadele eden kendi sporcularıma teşekkür ederim’ dedi.