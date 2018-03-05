Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117247
ALTIN
162.399
DOLAR
3.8150
STERLİN
5.2641
EURO
4.6920
Flaş Haber
Açıkel ödülünü aldı !
Kapat

Engelli basketçiler göz doldurdu

ENGELLİLER Basketbol Bölgesel Ligi’nde mücadele veren Sorgun Engelliler Basketbol takımı Amasya’da oynadığı karşılaşmada göz doldurdu.

Engelli basketçiler göz doldurdu

ENGELLİLER Basketbol Bölgesel Ligi’nde mücadele veren Sorgun Engelliler Basketbol takımı Amasya’da oynadığı karşılaşmada göz doldurdu.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
22 Okunma
Engelli basketçiler göz doldurdu

Rakibi Amasya Gümüşhacıköy takımı karşısında istediği sonucu alamayan Sorgun temsilcisi, 59-40’lık skorla yenildi. Sorgun Engelliler Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, takımın Amasya’da iyi bir mücadele vermesine karşın, yapılan hatalar sonucunda yenildiklerini söyledi. Altunkuyu, zaman içerisinde hataları asgari düzeye indirebileceklerinin altını çizerek, ‘Müsabakaya gelerek karşılaşmanın başından sonuna kadar izleyen sayın Gümüşhacıköy Kaymakamına, bizlerle yanımıza gelerek tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Zehra Özyol hanıma, Teknik Komiserimize, görevli hakemlerimiz dahil olmak üzere basın mensubuna, Gümüşhacıköy Hayat Engelliler Spor Başkanı Serdar Özkoparan a, bizleri ağırlayan öğretmenevi personeline ve sporcularına; karşılaşmanın başından sonuna kadar aynı performansla mücadele eden kendi sporcularıma teşekkür ederim’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Amatörde Sorgun arayı açıyor
Amatörde Sorgun arayı açıyor
Alt yapıda tek maç oynandı
Alt yapıda tek maç oynandı
SESSiZLiK YOZGATSPOR’UN
SESSiZLiK YOZGATSPOR’UN
Seçmeler yapıldı
Seçmeler yapıldı
Hentbol finali bugün
Hentbol finali bugün
Bozok farklı yenildi
Bozok farklı yenildi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim