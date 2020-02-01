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Engelli Basketçiler dinleniyor

ENGELLİLER Basketbol 3'üncü Ligi'nde mücadele veren Sorgun engelliler Basketbol takımı haftayı bay geçiyor.

Engelli Basketçiler dinleniyor

ENGELLİLER Basketbol 3'üncü Ligi'nde mücadele veren Sorgun engelliler Basketbol takımı haftayı bay geçiyor.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:21
Engelli Basketçiler dinleniyor

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Sorgun Engelliler Basketbol takımı, kıt imkan ve sınırlı sayıdaki sporcuları ile Yozgat'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Basketçiler, boşluğu değerlendirmeye çalışıyor..

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Engelli Basketçiler Dinleniyor
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