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Engelleri kaldıran kulaç

OLİMPİYAT ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan, doktor tavsiyesiyle tanıştığı yüzmede milli takım seçmelerine katılma başarısı gösteren 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı'yı ziyaret ederek, birlikte yüzdü.

Engelleri kaldıran kulaç

OLİMPİYAT ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan, doktor tavsiyesiyle tanıştığı yüzmede milli takım seçmelerine katılma başarısı gösteren 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı'yı ziyaret ederek, birlikte yüzdü.

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Engelleri kaldıran kulaç

Bir spor aktivitesinde yer alması amacıyla 3 yıl önce doktor tavsiyesiyle yüzme kurslarına katılan Muhammet Enes, attığı kulaçlarla engeline meydan okurken, aynı zamanda milli takımda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini yaşıyor. Muhammet Enes, örnek aldığı Yozgatlı milli güreşçi Rıza Kayaalp gibi Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor. Aksaray'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda sınıflandırma seçmelerinde 4'üncü olarak milli takım kampına çağrılan Muhammet Enes'e bir destek de başarılarıyla kendisine örnek aldığı hemşehrisi milli güreşçi Rıza Kayaalp'ten geldi. Enes'in kendisini örnek aldığını öğrenen olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Kayaalp, Ankara'dan Yozgat'a gelerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda antrenman yapan Muhammet Enes ile kulaç attı. Engelli yüzücü Enes'e moral desteğinde bulunan Kayaalp, genç sporcuya her zaman yanında olacağı sözünü verdi. Kayaalp, Enes ile daha önce karşılaştığını ve birlikte fotoğraf çektirdiklerini belirterek, "Bir röportajında benim gibi Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek istediğini söylediğini duydum. Bunu duyunca onunla yüzmek ve destek olmak için yanına geldim" dedi.
Enes'in gelecek vadeden, başarılar kazandırabilecek bir yüzücü olduğunu dile getiren Kayaalp, "Enes'in azmi çok önemli. Engelini unutup hayata bağlanması, bir amaç için mücadele etmesi, hedefinin olması, onun moral ve motivasyonu için çok önemli. Bizi de örnek alıyor. 'Rıza ağabeyimin başarıları gibi ülkeme başarılar kazandıracağım' diyor. Çok mutlu oldum, onun yanında olmak istedim. Onu her zaman desteklemek, şampiyon bir ağabeyi olarak bundan sonraki spor hayatında yanında olmak istiyorum" diye konuştu. 
Kayaalp, gerek Yozgat Valiliği gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Enes'e sahip çıkmasını isteyerek, "Bugün Enes'le güzel bir gün geçirdik, yarıştık ve beni yendi" ifadesini kullandı. 
Muhammet Enes Sarı da milli güreşçi Rıza Kayaalp'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyledi. Kayaalp'i çok sevdiğini dile getiren Sarı, "Rıza ağabey geldi çok mutlu oldum, beni çok gururlandırdı. Rıza ağabey gibi yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Aksaray'da klasmanda 4'üncü oldum, milli takım kampına çağırdılar. İnşallah bir daha ki sefere madalyalarla Yozgat'a geleceğim" değerlendirmesinde bulundu.
 

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