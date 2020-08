Engeller yüzme ile aşılacak

SORGUN Belediyesi, toplumsal farkındalık ve beraberinde duyarlılık oluşturmak amacıyla Otizm ve Down Sendromlu çocuklar için ‘Engellere kulaç atıyoruz’ sloganıyla bir çalışma başlattı. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, proje kapsamında yüzme kursuna başvuruların 4 Ağustos'ta başladığını ve başkanlık binasının birinci katında devam ettiğini belirtti. Başvurularda çocuklardan rapor istendiğini ifade eden Ekinci, "Şu ana kadar 20 çocuğumuz başvuruda bulundu. Cuma günü bu çocuklarımızın aileleriyle bir toplantı yapacağız. Biz çalışmalara eylül ayında başlamayı planlıyoruz ama pandemi nedeniyle buna kesin gözüyle bakamıyoruz. Belediye olarak toplumun her kesimini yakından ilgilendiren sosyal etkinlikler düzenlemeyi istiyoruz. Ancak öncelikle yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınını atlatmak ilk amacımız" dedi. Ekinci, daha önce otizm ve down sendromlu çocuklar ve aileleri ile Ahmet Uslu Parkı'nda bir araya gelip, özel çocuklar için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, amaçlarının bu çocuklar için hayatı kolaylaştırmak ve toplum ile içe içe yaşamalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.