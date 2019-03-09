Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233

Engeliler liderin konuğu

TEKERLEKLİ  Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın lider Kocaeli Başişkele takımı ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacak.

Engeliler liderin konuğu

TEKERLEKLİ  Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, yarın lider Kocaeli Başişkele takımı ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını tamamlayarak bugün yola çıkacak.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
5 Okunma
Engeliler liderin konuğu

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, lider Kocaeli ile deplasmanda çok zar bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Deplasmana gitmekte çok büyük sıkıntı çektiklerini hatırlatan Ertal, ‘’Kocaeli deplasmanı için bize İstanbul Yozgatlılar Federasyonundan büyük destek geldi. Kocaeli’nde takımımızın konaklama ve yemek ihtiyacına destek veren İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ahmet Yılmaz’a, Ali Doğan’a İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Vekili İrfan İnanöz’e Spor Kulübüm ve kendi adıma sonsuz teşekkür ederim’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kızlar Pertek deplasmanında
Kızlar Pertek deplasmanında
YOZGATSPOR GALiBiYETE KiLiTLENDi
YOZGATSPOR GALiBiYETE KiLiTLENDi
Sorgun Haliliye’yi konuk ediyor
Sorgun Haliliye’yi konuk ediyor
Başarılı sporcuları kutladı
Başarılı sporcuları kutladı
İki maç var
İki maç var
Kick Bokscular makamda
Kick Bokscular makamda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim