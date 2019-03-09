Engeliler liderin konuğu

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, lider Kocaeli ile deplasmanda çok zar bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Deplasmana gitmekte çok büyük sıkıntı çektiklerini hatırlatan Ertal, ‘’Kocaeli deplasmanı için bize İstanbul Yozgatlılar Federasyonundan büyük destek geldi. Kocaeli’nde takımımızın konaklama ve yemek ihtiyacına destek veren İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ahmet Yılmaz’a, Ali Doğan’a İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Vekili İrfan İnanöz’e Spor Kulübüm ve kendi adıma sonsuz teşekkür ederim’’ dedi.