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-ENGEL TANIMIYORUZ!

YOZGATSPOR Asbaşkanı Ahmet Akgün, teknik direktör Aydın Yavuz ile birlikte basın kuruluşlarını ziyaret ederek, bugünlere nasıl gelindiği, bundan sonra yola nasıl devam edileceği konusunda bilgilendirmede bulundular.

-ENGEL TANIMIYORUZ!

YOZGATSPOR Asbaşkanı Ahmet Akgün, teknik direktör Aydın Yavuz ile birlikte basın kuruluşlarını ziyaret ederek, bugünlere nasıl gelindiği, bundan sonra yola nasıl devam edileceği konusunda bilgilendirmede bulundular.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-ENGEL TANIMIYORUZ!

-Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün ve teknik direktör Aydın Yavuz basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Asbaşkan Akgün, takıma ihtiyaç duyulan bölgelere gerekli takviyelerin yapılabilmesi için çalışmalara başladıklarını belirtirken, teknik patron Yavuz, ‘Son viraja girerken futbolcularımızla bir araya gelip, ligdeki son 3 karşılaşmamızı kazanmak üzerine sözleştik. Bu iki karşılaşmayı kazasız atlattık, şimdi sıra Kayseri Şekerspor ile oynayacağımız ilk yarısının son maçına geldi. Engel tanımıyoruz, yolumuza emin adımlarla devam edebilmek, hedefe ulaşabilmek için çalışıyoruz. Sadece teknik, taktik olarak değil, psikolojik olarak da her zaman hazır olan oyuncularımı tebrik ediyorum’ dedi.

Bölgesel Amatör Ligi’nin iyi bir lig olmadığını, Yozgatspor’un artık bir üst lige çıkma zamanının geldiğinin altını çizen teknik direktör Yavuz, bunun için herkesin kabul ettiği bölgelere gerekli takviyelerin yapılabilmesi için yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yavuz, ‘Biz kalan tüm maçlarımızı kazanmak üzere kendimizi hazırladık. Şimdi her hafta maçları kendi başına değerlendirip, çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Yozgatspor’un sezonu şampiyon olarak tamamlamasını, önümüzdeki sezon bir üst ligde mücadele vermesini istiyoruz. Bunu sadece bizler yönetim, teknik adam, futbolcusu, taraftarı, basını değil tüm Yozgatlılar istiyor. Bu istek, bu arzu sahaya da yansıdığı süre içerisinde bir engel tanımıyoruz, hepsini birlikte geçtik, geçeriz, geçeceğiz’ diye konuştu.

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