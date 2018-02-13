EN ZOR HAFTA

Sarı Siyahlı ekibin Antrenörü Soner Arslan, bu hafta Bafra Belediyespor ile çok zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını bu nedenle de Gümüşhane Telekom takımı ile deplasmanda oynadıkları mücadeleye alt yapı ağırlıklı bir takımla çıktıklarını söyledi.

Zorlu müsabakayı genç oyuncularının iyi performansı ile rahat kazandıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Şimdi bu maçı geride bıraktık ve artık hafta sonu oynayacağımız Bafra Belediyespor müsabakasına yöneldik. Zirveyi yakından ilgilendiren bu müsabakayı kazanarak altın değerinde puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Bizim gibi grupta şampiyonluk mücadelesi veren Samsun temsilcisi karşısında en zor müsabakalarımızdan birine çıkacağız. Güçlü rakibimizi ligin ilk yarısında kendi evinde mağlup etmiştik. Şimdi de rövanşı vermeyi düşünmüyoruz. Bu müsabakanın hazırlıklarına bu gün itibariyle toplanıp başlayacağız’’ dedi.