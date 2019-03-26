EN ZOR GRUPTAYIZ

Önceki gün Ladik Belediyespor karşısında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşayan kırmızı siyahlı ekipte teknik direktör İbrahim Baş, bu gruptan lider olarak çıkacaklarını ve Play-Off’lara kalacaklarına inandıklarını belirtti. Ligde 11 gruptan en zor olanının kendilerinin grubu olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Bu grupta en alttaki takımdan zirvedeki takıma kadar herkes birbirini yenebilecek güçte. Çok güçlü takımlar var. Biz bu grubu lider bitirdiğimiz taktirde, Yozgat’ın uzun süredir özlemini çektiği Üçüncü Lige çıkacağımıza inanıyorum. Play-Off’larda karşımıza kim çıkarsa çıksın yenebilecek güce sahibiz ve hep beraber bu sezon özlenen hedefe ulaşacağız’’ dedi.