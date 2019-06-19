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En iyisi Yozgatspor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonunda TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde birçok dalda en iyi takım olma unvanını elde etti.

En iyisi Yozgatspor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonunda TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde birçok dalda en iyi takım olma unvanını elde etti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
27 Okunma
En iyisi Yozgatspor

Türkiye Futbol Federasyon tarafından yapılan değerlendirmede Yozgatspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Çubukspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Somaspor ile birlikte birer kırmızı kartla ligin en az kırmızı kart gören takımı unvanını eline aldı. Ayrıca Yozgatspor rakip filelere gönderdiği 77 golle ile Bölgesel Amatör Ligin en çok gol atan takımı olma başarısını gösterdi. Ayrıca Yozgatspor’un başarılı golcü ismi Hüseyin Çelik attığı 25 gol ile ligin gol kralı olmayı başardı. 

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