En iyisi Yozgatspor

Türkiye Futbol Federasyon tarafından yapılan değerlendirmede Yozgatspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, Çubukspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Somaspor ile birlikte birer kırmızı kartla ligin en az kırmızı kart gören takımı unvanını eline aldı. Ayrıca Yozgatspor rakip filelere gönderdiği 77 golle ile Bölgesel Amatör Ligin en çok gol atan takımı olma başarısını gösterdi. Ayrıca Yozgatspor’un başarılı golcü ismi Hüseyin Çelik attığı 25 gol ile ligin gol kralı olmayı başardı.