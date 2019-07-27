EN iYiSi iÇiN ÇALIŞIYORUZ!

Yayınlanan açıklamada, Yozgatspor’un 3. Lig hazırlıklarını hız kesmeden ve takım ruhu içerisinde devam ettiği belirtildi. Gelinen noktada yönetim ve teknik heyet olarak 1 kuruşu bile heder etmeden ve acele etmeden akılcı bir şekilde transfer çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi; ‘’Takımımız 29 Ağustos'tan itibaren iki hafta süreyle Afyon'da ikinci hazırlık kampına başlayacaktır. Kampların özelliği noksanların görülüp giderilmesi için gerekli adımların atılmasıdır. Bizler de kamp dönemini bu şekilde değerlendireceğiz. Taraftarlarımızın da böyle değerlendirmesini bekliyoruz. Eleştirmek en kolay şeydir. Daha bu aşamada tek tek kişiler üzerinden yola çıkarak top yekun eleştirinin, düşmekten bahsetmenin, alay etmenin hiç kimseye tabii bu arada takıma da faydası yoktur. Bizler takım oluşturabilecek, takım olabilecek bir takımı kurmanın gayreti içerisindeyiz. Teknik heyet ve yönetim olarak kurmak istediğimiz takımdan da eminiz. Alınan oyuncuları herkesin beğenmesini beklemiyoruz. Herkesin her şeyi konuştuğu ve bildiği bir ortamda bu zaten mümkün değildir. Ancak yapılan transferlerin ve devamında mutlaka yapılacak olan transferlerin mutlaka bir sebebi vardır.

Tek tek oyuncuların değil, tüm takımın birlikte değerlendirilmesi gerekir. Hal böyle iken daha transferini tamamlamamış, sahaya çıkmamış, kampını bitirmemiş, maç oynamamış bir takımı, antrenmanlarını dahi izlemeden ağır eleştirilere tabi tutmanın kime ne faydası vardır. Yozgatspor bu sene çok zor dönem ve süreçler yaşadı. Ancak Allah'a şükür bu zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte aştık ve inşallah daha da iyi olacağız. İyi bir takım kurmaya çalışıyoruz ve o yönde emin adımlarla ilerliyoruz. Kıymetli taraftarlarımızın da konuyu bu yönüyle değerlendirmesini bekliyoruz. Kamp döneminde aksayan bir şeyler olursa giderileceğinden de emin olunması gerekir. Bu yüzden de ağır eleştiriler, yıpratıcı, yorucu, moral bozucu, motivasyonu azaltıcı eleştirilerden kaçınmak ve biraz sabır gerekir. Bir diğer konu da kombine bilet konusudur. Eleştiren kimi insanların, ağır eleştiriler yapanların bir tanesinin bile 300 lira verip kombine bilet alıp takımına destek olmaması da ayrıca düşünülmesi gereken bir husustur.

Çünkü şu anda eleştiriden çok maddi katkıya ihtiyaç vardır. Bir çocuğun bile sorumluluk duyup, üşenmeyip banka hesabımıza 1 lira yatırmayı vazife bildiği ve gidip yatırarak bizleri çok sevindirdiği bir ortamda, kimilerinin bu çocuğumuz kadar sorumluluk duymaması, 1 lira bile katkıda bulunmaması ama eleştiriden de geri durmaması bizleri üzmektedir. Ama bunlardan da en azından biraz sabır ve sözlü destek beklemek hakkımızdır diye düşünüyoruz. Mutlaka iyi niyetli ama maksadını aşan eleştiri sahiplerinden aynı hassasiyeti maddi destek ve kombine bilet alma konusunda da beklediğimizi ifade ediyoruz. Neticede sadece 500 tane 300 liralık ve 500 tane de 600 liralık kombine basılmıştır, gönülden koptuğu takdirde koca şehirde bunu alabilecek toplam 1000 kişi mutlaka vardır. Öğrenciler için ise biletlerde gerekli kolaylık sağlanacaktır. Hiç bir yönetim ve teknik heyet birilerinin yazdığı ve beklediği üzere başarısız olmak için takım kurmaz. Bizim niyetimiz de başarısız olmak ya da küme düşmek değildir. Tam tersine Yozgat’ımızı en güzel şekilde temsil edecek bir takım oluşturmaktır. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Son sözümüz de tüm zorluklara, engelleme çabalarına rağmen inşallah başarılı ve iyi bir takım olup Yozgat'ımızın yüzünü ağartacağız. Tüm bu zorluklara rağmen inşallah başaracağız!’’

