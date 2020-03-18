En iyi şekilde temsil etti

Altınkuyu, 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Üçüncü Lig Basketbol sezonunu büyük bir özveri ile tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Samsun, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye illerinde Yozgat’ı ve Sorgun’u en iyi şekilde temsil ettiklerini gerek sosyal gerekse kültürel anlamda da tanıttıklarına inandığını dile getiren Altınkuyu, ‘’Engelli sporu ile Sorgun’u artık herkes tanıyor. Bu gururu yaşatan sporcularımı, Spor kulübü derneği yönetimimi, teknik kadromuzu ve kendimi alkışlıyor ve teşekkür ediyorum. Olmasalardı ligde yerimizi alamayacaktık . Bu süreçte deplasmanımızda araç desteğinde bulunan Sayın Valimiz Kadir Çakır’ı, Yozgat İl Özel İdaresi Müdürlüğüne, Sporcu giderlerimizi karşılayan ve yanımızda olan Belediye Başkanımız Erkut Ekinci’ye, basın da bizi takip edip her zaman haberlerimizi yapan Yozgat İleri Gazetesi, Yozgat Çamlık Gazetesi ve diğer basın mensuplarımıza ve bizi her zaman motive eden güzel yürekli dostlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederim’’ dedi.