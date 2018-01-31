En büyük adayız

Kırmızı siyahlı ekibin Asbaşkanı Akgün, ligin ilk üç haftasının geride kaldığını ve takımlarının durumlarının çok iyi olduğunu belirtti. Ligin dördüncü haftasında Azatlıspor ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Akgün, ‘’Rakibimizi küçümsemeden bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum. Devre arasında 5 nokta transfer yaptık ve bu oyuncularımız takımımıza ilk üç haftada gördük ki büyük katkı sağlıyorlar. Nokta transferlerimizin faydasını biz en çok Nevşehir ve Aksaray Belediyespor ile oynayacağımız müsabakalarda göreceğimize inanıyorum. Bu haftayı maç yapmadan geçirdik ve bu dinlenme bizim açımızdan çok iyi oldu. Çünkü rakiplerimizi izleme fırsatı bulduk. Onların devre arasında çok fazla transfer yapamadıklarını gördük. Benim düşüncem biz hem Aksaray’dan hem de Nevşehir’den çok daha iyi bir ekibiz ve rakiplerimizi yenebilecek güce sahibiz’’ dedi.

Yozgat’ın hava şartlarının kötü geçtiğini hatırlatan Akgün, ‘’Kötü geçen hava koşulları nedeniyle bazen takımımız antrenman yapmakta zorlanıyor. Bunun için de ilçelerimizle temasa geçeceğiz ve Sorgun olsun, Yerköy olsun diğer ilçelerimiz olsun onların sahalarını kullanıp antrenmanlarımızı yapmak istiyoruz’’ diye konuştu.