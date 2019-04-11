Emre’den şampiyonluk mesajı

Bilgin, mesajında ‘’İnananlar her zaman kazanırlar. İnandık ve kazandık. Türkiye Erkekler 1. Ligi sonunda Bozokspor olarak Şampiyonluğa ulaştık. Bizim daha iyi yerlere gelmemiz için desteğini esirgemeyen başta başkanlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ederim. Hocalarımla ve çok değerli sporcu kardeşlerimle bu yolda bir sezonu kenetlenerek inandığımız hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkese çok teşekkür ederim Süper Ligde görüşmek üzere’’ dedi.