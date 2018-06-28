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Emniyetli Yüzme kursu

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bilinçsizce girilen su kaynaklarında meydana gelen boğulma olaylarının en aza indirilmesi amacıyla yüzme kursu etkinlikleri başlatıldı.

Emniyetli Yüzme kursu

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bilinçsizce girilen su kaynaklarında meydana gelen boğulma olaylarının en aza indirilmesi amacıyla yüzme kursu etkinlikleri başlatıldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Emniyetli Yüzme kursu

Yozgat Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Resmi İnternet sitesinde yer alan haberde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerine destek olmak, kontrollü  ortamlarda eğitmenler refakatinde eğitim almaları için yüzme kurslarının başladığı bildirildi. Türkiye’de ve özellikle su kanallarının yoğun olduğu Yozgat’ta yaz aylarının gelmesiyle beraber binlerce kişinin serinlemek amacıyla bilinçsizce deniz, göl, gölet, akarsu, su birikintileri, baraj ve sulama kanallarına girdiği Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerin ve çocukların boğularak hayatlarını kaybettikleri meydana gelen olaylardan ve istatistiki bilgilerden anlaşıldığı vurgulandı. Bu amaç doğrultusunda 2 ay devam edecek yüzme kursu sonunda 20 gencin yüzme öğrenmiş olacağı ifade edildi.

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