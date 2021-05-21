Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1450
ALTIN
506.208
DOLAR
8.3763
STERLİN
11.9018
EURO
10.2345

Emniyet Müdürü Kaya’ya forma hediyesi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çiğdemlispor’da Kulüp Başkanı Muhammed Ali Özdemir, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’ya Çiğdemlispor forması hediye etti.

21 Mayıs 2021 Cuma 00:46
Emniyet Müdürü Kaya’ya forma hediyesi

Sorgun’un Çiğdemli beldesinde doğup büyüyen ve memleketinin takımı Çiğdemlispor’a her fırsatta maddi manevi destek olan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’ya Çiğdemlispor Kulüp Başakanı Muhammed Ali Özdemir teşekkür etmek için takımının formasını hediye etti. Geçtiğimiz günlerde baba ocağı Çiğdemli’ye giden Emniyet Müdürü Kaya, Çiğdemlispor Kulüp Başkanı Muhammed Ali Özdemir ile de bir araya geldi. Emniyet Müdürü Kaya’ya teşekkür eden Özdemir, Çiğdemlispor formasını hediye etti. Özdemir, ‘’Kulübümüzün kuruluşunda çok emeği olan, kulübümüze maddi manevi desteğini esirgemeyen, hemşehrimiz Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Bey’e formamızı hediye ettik. Her zaman yanımızda olan, memleket sevdalısı Fatih Müdürümüze çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Müdürü Kaya’ya Forma Hediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BiSiKLET TURUNDA YOBiS DESTEĞi
BiSiKLET TURUNDA YOBiS DESTEĞi
Kayaalp Olimpiyatlara hazırlanıyor
Kayaalp Olimpiyatlara hazırlanıyor
Sorgun’da alt yapı çalışması
Sorgun’da alt yapı çalışması
Sporcu fabrikası olacak
Sporcu fabrikası olacak
Vali Polat Spor Tesislerini inceledi
Vali Polat Spor Tesislerini inceledi
Kızlardan 19 Mayıs kutlaması
Kızlardan 19 Mayıs kutlaması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim