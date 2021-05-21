Emniyet Müdürü Kaya’ya forma hediyesi

Sorgun’un Çiğdemli beldesinde doğup büyüyen ve memleketinin takımı Çiğdemlispor’a her fırsatta maddi manevi destek olan Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’ya Çiğdemlispor Kulüp Başakanı Muhammed Ali Özdemir teşekkür etmek için takımının formasını hediye etti. Geçtiğimiz günlerde baba ocağı Çiğdemli’ye giden Emniyet Müdürü Kaya, Çiğdemlispor Kulüp Başkanı Muhammed Ali Özdemir ile de bir araya geldi. Emniyet Müdürü Kaya’ya teşekkür eden Özdemir, Çiğdemlispor formasını hediye etti. Özdemir, ‘’Kulübümüzün kuruluşunda çok emeği olan, kulübümüze maddi manevi desteğini esirgemeyen, hemşehrimiz Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya Bey’e formamızı hediye ettik. Her zaman yanımızda olan, memleket sevdalısı Fatih Müdürümüze çok teşekkür ederiz’’ dedi.