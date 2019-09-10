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EMEKTARLARA PLAKET

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Yozgat Amatör Futboluna hizmet etmiş emektarları onure etmek adına plaket taktim edildi.

EMEKTARLARA PLAKET

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Yozgat Amatör Futboluna hizmet etmiş emektarları onure etmek adına plaket taktim edildi.

10 Eylül 2019 Salı 08:02
EMEKTARLARA PLAKET

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hafta sonu Yerköy ilçesinde düzenlenen Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi grup ve fikstür çekiminde Amatör futbola emekleri geçen 8 isme plaket taktim edildi. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, her sene düzenledikleri toplantılarda karınca kararınca Amatör Futbola emeği geçen büyüklerini onure etmek adına plaket verdiklerini söyledi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın davetlisi olarak düzenledikleri toplantıda da yine Amatör futbolun emektarlarını unutmadık ve onlara plaket veriyoruz. Ben amatör futbola emek veren amatör ruhla çalışmaya çalışan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum’’ dedi. Sorgun Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a, Kaleci Antrenörü Şaban Şahiner’e, İl Hakem Komitesi Başkan Yardımcısı Selami Mete’ye, İl Hakemi Kerim Toprakseven’e, Yerköyspor Başkanı Atila Uyar’a, Yerköy Köselispor takım kaptanı Mehmet Yatmaz’a, Çekerek Belediyespor yöneticisi Nevzat Uslu’ya ve Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü İbrahim Zeki’ye verdikleri emeklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Anahtar Kelimeler:
EMEKTARLARA PLAKET
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