Elemeler başladı

Grup karşılaşmalarında Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam bin 580 sporcunun yer aldığı turnuvada eleme maçlarında Sivas’ta 18, Yozgat’ta 10 ve Tokat’ta da 10 takım çeyrek finale çıkmak için yarışacak. 420 sporcunun yer aldığı turnuvanın Yozgat ayağında 21 takım 32 karşılaşmasında 145 gol attı. Grup karşılaşmalarında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü takımı namağlup unvanını alırken, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü de namağlup olmanın yanı sıra gol yemeyen tek takım olarak turnuvada dikkat çekti.10 takımın eleme maçlarına katılma hakkı kazandığı turnuvada karşılaşmalar dün itibarıyla başladı. Çeyrek final müsabakalarında gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar birbirleri ile karşılaşarak bir üst tura çıkmak için çaba sarf edecekler. Çeyrek final müsabakalarında Yozgat Belediyesi, Jandarma ile, Milli Eğitim Müdürlüğü Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile, İl Emniyet Müdürlüğü Türk Telekom ile, Şehir Hastanesi Sürmeli Gaz ile ve İl Özel İdare Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile karşı karşıya gelecek. Galip gelen takımlar bir üst tura yükselmeye hak kazanacak.