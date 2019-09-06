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Eksiklikler giderilmeli

ÇEKEREK ilçesinde bulunan spor tesislerinin bir kısmı bakım ve onarım bekliyor.

Eksiklikler giderilmeli

ÇEKEREK ilçesinde bulunan spor tesislerinin bir kısmı bakım ve onarım bekliyor.

06 Eylül 2019 Cuma 07:00
Eksiklikler giderilmeli
İlçede bulunan futbol sahası, voleybol, tenis ve basketbol sahalarının standartlara uygun olarak yapıldığı ve gençlerin aktif kullanabileceği şekilde hizmete açıldığı öğrenildi.
Futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahalarının ayrı ve bağımsız olduğu, aynı kompleks içinde yer aldığı ve çevresinin açık olmasından dolayı etrafının tel örgüyle çevrilmesinin uygun olacağı bildirildi.
Söz konusu tespit ve ifadeler, İl Genel Meclisinin Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer aldı.
Rapora göre, söz konusu sahaların çevre düzenlemesinin mutlaka yapılması, çamur, toz ve topraktan kurtarılması, yürüyüş parkurları yapılması, sahaların güvenliği için güvenlik kameraları takılması da vurgulandı.
Raporu okuyan Komisyon Başkanı Nuri Çınar, “Aynı sahalarda soyunma odalarının mevcut olduğu ancak donatım malzemesinin olmadığı, soyunma odalarına soyunma dolabı, oturma bankları ve donatım malzemelerinin temin edilmesi de gerekmektedir” şeklinde konuştu.
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