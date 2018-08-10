EKSiKLiKLER GiDERiLECEK

Yozgat’ta yaptıkları kampı değerlendiren teknik direktör İbrahim Baş, Yozgat’ta sezon başı hazırlığını yaptıklarını, sezon başı olduğu için de başlangıçta temel eksiklerin olduğunu söyledi. Yeni sezonun başlamasına çok fazla bir zamanın olduğunu vurgulayan Baş, ‘’Kupa maçında o maçı idare edebilecek bir hazırlık ile devam ediyoruz. Kupa maçından sonra esas lig hazırlığımız başlayacak. Bu ara takımımızın genel durumunu, kapasitesini, ne yapabiliriz transfer eksiklerimizi bu süreçte nasıl tamamlarız onun planlarını yapıyoruz. Takım genelde yüzde 60’lık bir dilimini hazırlamış durumdayız. Fakat yüzde 40’lık diliminde iki üç tane daha transfere ihtiyaç var. Onları da önümüzdeki günlerde şartları oluşturduktan sonra gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Genelde çocukların çalışmaları çok güzel azimliler, istekliler, fakat bu ligin bir sıkıntısı var 3-4 ay yatmış olan bir beden geliyor antrenmana. Onları hazırlamak o kadar kolay değil. Normalde profesyonel ligde çocuk 20 gün ara verdikten sonra tekrar ikinci sezonun hazırlığını yapmaya başlıyor ama Bölgesel Amatör Lig’de Nisan’da biten müsabakalar Eylül’de başlıyor. Bu arayı çok dikkatli antrenman metotları ile hazırlamak lazım. O yüzden dikkatli, planlı programlı hazırlanıyoruz. Hedefimizde Yozgat’ın bizden memnun olabileceği bir takım oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz’’ dedi.