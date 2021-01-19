EKiNCi’DEN MORAL ZiYARETi

Rıza Kayaalp Spor Salonunda Pazar günü Polatlı Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının dünkü antrenmanına katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, sporcular ile bir süre sohbet etti. Daha sonra takım kaptanı Hilal Doğan’a çiçek taktim eden Ekinci, sporculara Sorgun Belediyespor Voleybol takımının atkısını verirken tatlı ikramında da bulundu. Kulüp Başkanı Musa Saydam’dan takım hakkında bilgi alan Ekinci takıma destek noktasında üzerine düşen ne varsa yapacağını söyledi. Tamamı Yozgatlı oyunculardan kurulu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarısını kutlayan Ekinci, her zaman Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını takip ettiğini, ilk defa mücadele ettikleri bu ligde 10’uncu sırada yer almanın da bir başarı olduğunu ifade etti.