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EKiNCi’DEN MORAL ZiYARETi

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına moral ziyaretinde bulundu.

19 Ocak 2021 Salı 00:18
EKiNCi’DEN MORAL ZiYARETi

 Rıza Kayaalp Spor Salonunda Pazar günü Polatlı Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının dünkü antrenmanına katılan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Ergin Gül, sporcular ile bir süre sohbet etti. Daha sonra takım kaptanı Hilal Doğan’a çiçek taktim eden Ekinci, sporculara Sorgun Belediyespor Voleybol takımının atkısını verirken tatlı ikramında da bulundu. Kulüp Başkanı Musa Saydam’dan takım hakkında bilgi alan Ekinci takıma destek noktasında üzerine düşen ne varsa yapacağını söyledi. Tamamı Yozgatlı oyunculardan kurulu olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarısını kutlayan Ekinci, her zaman Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını takip ettiğini, ilk defa mücadele ettikleri bu ligde 10’uncu sırada yer almanın da bir başarı olduğunu ifade etti.  

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EKiNCi’DEN MORAL ZiYARETi
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