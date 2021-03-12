Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1556
ALTIN
414.703
DOLAR
7.4719
STERLİN
10.4657
EURO
8.9490

Ekinci’den moral ziyareti

SORGUN Belediye Başkanı Erkut Ekinci belediye bünyesinde faaliyet gösteren Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor’un Sorgun ilçe stadında gerçekleştirilen antrenmanını izledi oyunculara moral verdi.

12 Mart 2021 Cuma 00:57
Ekinci’den moral ziyareti

Futbolcular ile sohbet eden Ekinci, başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ekinci, ‘’Futbol takımımızın her zaman destekçisiyim ve kendilerinden büyük başarılar bekliyorum’’ dedi. Sorgun Belediyespor’un iç ve dış transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya başladıklarını dile getiren Ekinci, ‘’Sorgun Belediyespor olarak hiçbir zaman çıtamızı aşağılarda tutmadık. Yeni sezonda da hedefimiz ligi üst sıralarda tamamlamak. Ben oyuncularıma güveniyorum ve bunu başaracak güce sahip olduğumuza inanıyorum. Bütün oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum’’ diye konuştu.  •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
EKiNCi’DEN MORAL ZiYARETi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 MAHALLEYE HALI SAHA
15 MAHALLEYE HALI SAHA
Kütahya maçı ertelendi
Kütahya maçı ertelendi
Erkılıç ta adayım dedi
Erkılıç ta adayım dedi
Sarıkaya’da denetimlere devam
Sarıkaya’da denetimlere devam
Sorgun hazırlıklara başladı
Sorgun hazırlıklara başladı
Başer’den Çayıralan Esnafspor’a ziyaret
Başer’den Çayıralan Esnafspor’a ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim