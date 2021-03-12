Ekinci’den moral ziyareti

Futbolcular ile sohbet eden Ekinci, başarılı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Ekinci, ‘’Futbol takımımızın her zaman destekçisiyim ve kendilerinden büyük başarılar bekliyorum’’ dedi. Sorgun Belediyespor’un iç ve dış transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya başladıklarını dile getiren Ekinci, ‘’Sorgun Belediyespor olarak hiçbir zaman çıtamızı aşağılarda tutmadık. Yeni sezonda da hedefimiz ligi üst sıralarda tamamlamak. Ben oyuncularıma güveniyorum ve bunu başaracak güce sahip olduğumuza inanıyorum. Bütün oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•