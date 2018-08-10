Ekim'de Başlayacak

Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, 17 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek olan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin Ekim ayı içerisinde başlayacağını söyledi. İki grup halinde düzenleyecekleri ligde grubun birinin 9 diğerinin ise 8 takımdan oluşacağını vurgulayan Karakoç, ‘’İki gruba ayırdığımız ligde 9 takımlı grup diğer gruptan iki hafta erken başlayacak. Ligin aynı tarihte bitmesi için böyle yapmayı planlıyoruz. Ligin statüsünü şuanda tam olarak belirlemedik. Amatör Lig statü kitapçığı yayınlandı ancak henüz elimize ulaşmadı. Kitapçık elimize ulaştıktan sonra Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin statüsünü de belirleyeceğiz. Grupların belirlenmesi ve fikstür çekimini 30 Ağustos Cumartesi günü Sarıkaya ilçemizde yapacağımız toplantı ile belirleyeceğiz. Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel’in davetlisi olarak Sarıkaya’da toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bize destek olan Belediye Başkanımız Ömer Açıkel’e de teşekkür ediyorum’’ dedi.