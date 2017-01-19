Eğitimler Şubat’ta

Yozgat’ın spor merkezine dönüşmesine yönelik farklı spor branşları gündeme gelmeye başladı. Buz Hokeyi’nin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan çalışmalara Yozgat’tan start veriliyor. Son yıllarda oldukça rağbet görmeye .aşlayan buz hokeyinin, Yozgat’ta pistinin olmaması nedeniyle inline (tekerli paten) projesi hayata geçirilecek.





Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun başlattığı projeye Yozgat dahil edilirken, Inline eğitimlerinin Şubat ayı içerisinde başlatılması öngörüldü.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Bülent Akay, buz hokeyi sporunun yurt sathına yayılması amacıyla hazırladıkları projenin ilk etabının Yozgat’tan başlanılarak, 5 ilde uygulanacağını, altyapıya yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.





Yozgat’ın potansiyeli olan bir kent olduğunu dile getiren Akay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar çerçevesinde, inline antrenörlerinin Yozgat’ta eğitim vereceğini ifade etti.





Buz Hokeyi Federasyonu olarak Yozgat’ı önemsediklerini dile getiren Akay, tanıtıma yönelik çalışmalara Yozgat’tan başladıklarını hatırlattı. Akay, hazırladıkları altyapıya yönelik proje kapsamında daha önce Yozgat’ı geçen yıl ziyaret ettiklerine değinerek, “15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi nedeniyle bir çok projeyi ertelemek durumunda kaldık. Yeni dönem için hazırladığımız projeleri uygulamaya geçiriyoruz. Türkiye genelinde ilk olarak Inline projesini hayata geçireceğiz ve bu projeye de Yozgat’tan başlamış olacağız. 13 Şubat tarihinde antrenörlerimiz Yozgat’a gelerek eğitim verecekler” dedi.





Yozgat ile birlikte altyapıya yönelik çalışma başlattıkları Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Tokat illerinde ise ilk etapta okullarda öğrencilere yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Akay, “Bu illerimizle birlikte daha sonra dahil olacak olan Samsun ve Konya illerimizde spor salonları uygun olan okullarımızda önce öğretmenlerimizi eğitip, onlarında öğrencilerini eğitmelerine yönelik gerekli desteğimizi vereceğiz. Yozgat gibi diğer illerimizde de buz hokeyi pisti bulunmuyor. O nedenle eğitim çalışmaları tekerlekli patentlerle çalışmalar yapılacak. Zaten, buz patenti ile tekerlekli patentler arasında fark yok. Her ikisiyle de hokey sporu yapılabiliyor” dedi.





FEDERASYON YETKİLİLERİ YOZGAT'A GELECEK ÖĞRENCİLER EĞİTİLECEK





Spor salonları uygun olan okullarda öğretmenlere eğitim vereceklerini belirten Akay, "Onların da öğrencilerini eğitmelerine yönelik gerekli desteğimizi vereceğiz. Yozgat gibi projenin uygulanacağı illerimizde de buz hokeyi pisti bulunmuyor. O nedenle eğitim kapsamında tekerlekli patentlerle çalışmalar yapılacak. Zaten, buz patenti ile tekerlekli patentler arasında fark yok. Her ikisiyle de hokey sporu yapılabiliyor, Öncelikle okullarımızdaki beden eğitimi öğretmenleri ve projede görev almak isteyen öğretmenler eğitim alacak. Daha sonra öğretmenler, öğrencilere ınline eğitimi verecek” diye konuştu.