Eğitimler devam ediyor

9-14 yaş gruplarına yönelik olarak açılan okçuluk kursuna gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kursa katılan genç okçular, Sarıkaya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan olimpik okçuluk kursuna katıldıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Hem vücut gelişimine katkı sağlayan hem de keyifli vakit geçirdikleri kursta, ata sporumuz okçuluğu öğrendiklerini dile getiren okçular, bu sporu yapan kişinin sürekli devam etmek istediğini çok zevkli ve eğlenceli bir spor olduğunu, herkese tavsiye ettiklerini belirttiler. Okçuluk sporunun bir hedefi olanlar için, başarıyı alışkanlığa dönüştüren spor olduğunu kaydeden genç okçular, ‘’Çünkü hedefe konsantre olmayı, başarıya odaklanmayı sağlar. Böylece öz güveninizi geliştirir ve yaşamınızda mükemmel bir denge kurmayı öğretir’’ dediler.