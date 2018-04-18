Eğitim Merkezi gün sayıyor

Yetiştirdiği güreşçiler ile ün salan son olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonu, Olimpiyat İkincisi Rıza Kayaalp’ı yetiştiren, Kayaalp dışında da Güreş Milli takımına birçok sporcu veren Yozgat Güreş Eğitim Merkezi 2016 yılında çürük raporu verilerek yıkılmış ve akıbetinin ne olacağı merak konusu olmuştu. Halen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ek binasında 15 sporcu ile faaliyet göstermeye çalışan Yozgat Güreş Eğitim Merkezi, İl Müdürlüğü binasının taşınmasını bekliyor. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yozgat Valiliğinin yeni binası tamamlandığını, kurumlarında oraya taşınma işlemlerinin başladığını söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak ta Mayıs ayının ilk haftasına kadar yeni binada tahsis edilen yere taşınmayı planladıklarını dile getiren Güneşer, ‘’Buradan taşındıktan sonra boşatacağımız yeri de Güreş Eğitim Merkezine tahsis edeceğiz. 2016 yılında binasını onarıma alacağımız dönemde yaptırdığımız test sonucu çürük çıkan Güreş Eğitim Merkezi binamızı o yüzden yıkmak durumunda kalmıştık. Ancak hemen ertesi yıl yeni Güreş Eğitim Merkezi’nin yatırım programına alındığını biliyoruz. Buranın yapımı bitinceye kadar geçici olarak Güreş Eğitim Merkezinin öğrencilerini lojmandan tadilat ile dönüştürdüğümüz müdürlüğümüzün bulunduğu binada ikamet ediyorlardı. Biz öğrencilerimizin sayısını arttırarak onların yaşam standartlarını arttırmak düşüncesiyle İl Müdürlüğümüzün boşaltacağı binayı onlara tahsis edeceğiz. Bununla birlikte yeni tadilat yapacağız ve öğrenci sayımızı arttıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Böylelikle şuanda 15 tane olan yatılı sporcumuz bunun sayısını 30’a çıkarmaya çalışacağız. Sporcu sayımızı arttırarak ta başarılarımızın da artacağını düşünüyoruz. Böylelikle Güreş Eğitim Merkezimiz eski günlerine dönecektir’’ dedi.