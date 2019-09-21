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EGE'YE KONUŞLANDIK

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, bugün Aydın deplasmanında Aydın Belediyespor ile karşılaştıktan sonra kupa maçı için İzmir'e geçecek.

EGE'YE KONUŞLANDIK

TFF 3'üncü Ligi 3'üncü Grupta mücadele veren Yozgatspor, bugün Aydın deplasmanında Aydın Belediyespor ile karşılaştıktan sonra kupa maçı için İzmir'e geçecek.

21 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
EGE'YE KONUŞLANDIK

Kırmızı siyahlılar lig ve kupa müsabakaları için Çarşamba gününe kadar Ege'de konuşlanacak. Yozgatspor, lig maçı ile ilgili hazırlıklarını tamamladıktan sonra takım otobüsü ile Aydın'a geçti. Bugün saat 16.00'da Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak olan kırımızı siyahlı ekip, maç sonrasında ise İzmir'e hareket edecek. Yozgatspor, Çarşamba günü İzmir'de Türkiye Ziraat Kupası 3'üncü kademe eleme müsabakasındaki rakibi Süper Lig temsilcisi Göztepe ile karşılaşacak. Bu nedenle, Nazilli Belediyespor ile oynayacağı maç sonrasında Yozgat'a dönmeyecek. Kırmızı siyahlılar Çarşamba günü akşam oynayacakları kupa eleme maçının ardından İzmir'de dinlenip, Perşembe günü sabah Yozgat'a dönmek üzere yola çıkacak. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, takımın her iki maça yönelik çalışmalar yaparak hazırlandığını söyledi. Başkan Arslan, ''Kadromuz geniş. Her iki maça farklı isimler çıkacak. Amacımız önce lig maçından galibiyetle ayrılmak, daha sonra da kupa maçında güçlü rakibimizi eleyerek, bir üst tura yükselmektir. Önceliğimiz bugün oynayacağımız lig maçıdır. Bu maçı kazanıp, kupa öncesinde moral bulmak istiyoruz. Alacağımız bu galibiyet Yozgatspor için büyük önem taşıyor. İyi futbol oynuyoruz. Aksayan taraftalarımızın olduğu da biliniyor. Bu açıdan mevcutta görülen eksiklikleri bir şekilde telafiye çalışılıyor. Zaman içerisinde her şey çok daha güzel olacaktır. Kadromuz oturduğunda daha net sonuçlar alacağımıza inanıyorum'' dedi.

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