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Efsaneler sezon açılışında

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK'nın efsane oyuncuları Nazmi ile Cihat Arslan önceki gün gerçekleştirilen sezon açılış programlarında stattaki yerlerini aldılar. Stada girdikleri anda tribünlerde iki efsane oyuncuya tezahüratlar yükseldi. 

Efsaneler sezon açılışında

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK'nın efsane oyuncuları Nazmi ile Cihat Arslan önceki gün gerçekleştirilen sezon açılış programlarında stattaki yerlerini aldılar. Stada girdikleri anda tribünlerde iki efsane oyuncuya tezahüratlar yükseldi. 

21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:10
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Efsaneler sezon açılışında

Tribünleri dolaşan Cihat Arslan ve Nazmi büyük bir sevgi seliyle karşılaştı. Cihat ve Nazmi’yi tribünlere çağıran taraftar konfeti şov yaptılar. 
1990-1993 yılları arasında üç sezon Yozgatspor forması giyen Nazmi Bombacı lakabı ile Ankaragücün’de nam salmıştı. Yıllarca Süper Lig’de Ankaragücü forması giydikten sonra Yozgatspor’a transfer olan Nazmi, kırmızı siyahlı ekibin efsane oyuncularından bir tanesi oldu. Kırmızı siyahlı ekibin Süper Lig’e çıkmasında büyük payı olan Kaptan Cihat Arslan ise Yozgatspor’un bir başka efsane oyuncularından bir tanesi. 1998-2002 yılları arasında dört sezon Yozgatspor formasını başarıyla giyen ve kaptanlık yapan Cihat Arslan Yozgatspor’un Süper Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı. 
Bu iki efsane oyuncu önceki gün bir çok başarıların altına imza attıkları eski takımları Yozgatspor’un sezon açılışında yer aldılar. 
Açılış programında Cihat Arslan’a ve Nazmi’ye birer teşekkür plaketi verildi. 
 

Son Güncelleme: 20.08.2017 02:07
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