Efsane başkana armağan ettiler

Sarayspor Kulüp Başkanı Suat Selçuk, geçtiğimiz sezon Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne yükseldiklerini söyledi. Bu sezon Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde B Grubunda mücadele ettiklerini hatırlatan Selçuk, ‘’Sene başında yaşadığımız şampiyonluğunu efsane başkanımız merhum Kamil Kılıçaslan’a armağan etmek istiyoruz. Bizler de Kamil Kılıçaslan’ın izinden gitmeye ve bu takımı her platformda başarılı yapmaya çalışacağız. Biz sahada mücadelemizi de Kamil amca için vereceğiz’’ dedi.