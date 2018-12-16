Efsane başkan tribünde

Yozgatsporun efsane başkanları arasında yer alan Mehmet Erdemir maraton tribününde taraftarlar ile maç izledi. Taraftarlar Erdemir ve milletvekili Ethem Sedef’i ‘hoşgeldiniz’ tezahüratlarıyla karşıladı.
Yozgatsporun uzun süre kulüp başkanlığını yapan ve şampiyonluklar yaşatan Mehmet Erdemir taraftarlar buluştu
Yozgatsporun efsane başkanları arasında yer alan Mehmet Erdemir maraton tribününde taraftarlar ile maç izledi. Taraftarlar Erdemir ve milletvekili Ethem Sedef’i ‘hoşgeldiniz’ tezahüratlarıyla karşıladı.
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