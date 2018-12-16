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Efsane başkan tribünde

Yozgatsporun uzun süre kulüp başkanlığını yapan ve şampiyonluklar yaşatan Mehmet Erdemir taraftarlar buluştu

Efsane başkan tribünde

Yozgatsporun uzun süre kulüp başkanlığını yapan ve şampiyonluklar yaşatan Mehmet Erdemir taraftarlar buluştu

16 Aralık 2018 Pazar 13:59
381 Okunma
Efsane başkan tribünde

Yozgatsporun efsane başkanları arasında yer alan Mehmet Erdemir maraton tribününde taraftarlar ile maç izledi. Taraftarlar Erdemir ve milletvekili Ethem Sedef’i ‘hoşgeldiniz’ tezahüratlarıyla karşıladı.

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