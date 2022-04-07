Düşme hattının üzerinde tamamladı

Sezona ilk 8 takım arasına girme parolası ile başlayan sarı siyahlı ekip, ligin devre arasında istediği yerde tamamlamıştı. Ligin ikinci yarısında bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Sorgun Belediyespor ligi düşme potasının üzerinde bitirmeyi başardı. Avrupa’yı Sorgun’a getirmeyi hedefleyen sarı siyahlı ekip sezon sonunda kümede kalmayı başarabildi. Ligde çıktığı 26 müsabakadan 8 galibiyet 18 mağlubiyet alan sarı siyahlı ekip 24 puan toplarken küme düşen Bingöl Solhanspor’un 1 puan önünde sezonu tamamladı. Halkbank ligi zirvede tamamlarken, Fenerbahçe ikinci, Ziraat Bankkart üçüncü Arkasspor ise dördüncü sırada ligi tamamladı. Ligi ilk dört sırada tamamlayan takımlar önümüzdeki sezon Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil edecekler.