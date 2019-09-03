Düşen kalkamıyor!

Kırmızı siyahlıların kondüsyonunun yetersiz olduğu, kupa maçında görüldü. Aynı görüntü lig maçında da devam etti. Futbolcular her iki maçta da özellikle ikinci yarının ortalarına doğru yere düşen futbolcu bir daha kalkamadı. Yorgunluk belirtileri, ataklarda da kendisini gösterdiği gibi yapılan pas hataları, rakibe kaptırılan toplarda müdahalenin yetersizliği kondüsyonun yetersizliğinin bir göstergesi oldu. Teknik heyet, 'takımın kondüsyonu yeterli!' diyerek, sorunu görmezden gelmesi durumunda, takımdaki oyuncuların önemli bölümü 90 dakikayı tamamlamayamaz. Sakatlıklar yüzünden kadro bile çıkarılamaz hale gelinebilinir.