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Durmaz öğrencileri ödüllendirdi

SARAY Yibitaş Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeni tarafından düzenlenen öğrenciler arası Voleybol turnuvası tamamlanırken, Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz’da dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:28
Durmaz öğrencileri ödüllendirdi

Saray Yibitaş Ortaokulu’nu ziyaret eden Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz, okulda düzenlenen voleybol turnuvasının final müsabakasını da izledi. Final müsabakası sonrasında dereceye giren öğrencilerin yanlarına giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmaz, öğrencileri tebrik ederken çeşitli hediyeler ile de ödüllendirdi. Durmaz, ‘’Okullarımızın en güzel süsleri olan siz değerli öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Okullarımızda yaşamayı özlediğimiz bu heyecanı ve mutluluğu sizlerle bugün yaşadık. Hepinizi çok seviyor ve başarılarınızın daim olmasını diliyorum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 14.04.2021 17:53
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Durmaz öğrencileri ödüllendirdi
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