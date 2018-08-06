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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

DURMAK YOK!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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DURMAK YOK!

Kendi tesisleri önünde bulunan Antrenman sahasında yoğun bir tempo ile çalışan kırmızı siyahlı oyuncular günde çift idman yapmaya devam ediyor. Çarşamba gününe kadar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürecek olan Yozgatspor, iki günün iznin ardından 11 Ağustos Cumartesi günü Nevşehir’de ikinci dönem kamp çalışmalarına başlayacak. Cuma güne Bozok Stadında çalışan kırmızı siyahlı ekip, dün de Bozok stadında antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü İbrahim Baş, Cuma günü Bozok satında yaptıkları antrenmanın ardından dün de Bozok stadında çalıştıklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini hatırlatan Baş, ‘’Oyuncularımın müsabaka oynayacakları sahayı tanımaları ve büyük sahada çalışma imkanı bulmaları için Bozok stadında iki kez antrenman yaptık. Bundan sonra da belirli günlerde Bozok stadında çalışmalar yapmayı planlıyoruz’’ dedi. 

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