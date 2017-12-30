DURMAK YOK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor devre arası kamp çalışmalarını aralıksız sürdürürken Asbaşkan Ahmet Akgün ise takımın Antalya kampına katılarak hem transfer hem de kamp çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kırmız siyahlı ekibin Asbaşkanı Akgün, takımının yaklaşık 4 gündür Antalya’da teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalıştığını söyledi. Takımının iyi bir kamp dönemi geçirdiğine inandığını dile getiren Akgün, ‘’Antalya’da takımımız hem antrenman yaparken, hem de üç tane hazırlık müsabakası yapacak. Takımımızın oynayacağı hazırlık müsabakalarını izlemek, kamp çalışmalarını değerlendirmek ve transfer çalışmalarını yürütmek için Antalya’ya geldim. Birkaç gün burada bu çalışmaları yürüttükten sonra tekrar Yozgat’a döneceğim.

TARAFTARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN

Takımlarının Antalya kampının yoğun bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Akgün, ‘’Takımımız Antalya’da kamp yaparken biz de transfer çalışmalarını yürütüyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun en iyi oyuncuları, takıma katkı sağlayacağını düşündüğümüz isimleri renklerimize bağlayacağız. Şuanda görüştüğümüz ve Antalya’ya davet ettiğimiz bir çok oyuncu bulunuyor. Hepsiyle de anlaşma zemini arıyoruz. Prensip anlaşmasına vardığımız bazı oyuncular var. Bu oyuncuları renklerimize bağladığımız zaman kamuoyuyla paylaşacağız’’ dedi.

