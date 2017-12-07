-DURMAK YOK!

Salı günü kendi tesislerinde toplanan ve Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde kulüp binası önündeki antrenman sahasında teknik ve taktik çalışması yaptı. Teknik direktör Aydın Yavuz, ligin ilk yarısında son iki haftaya girdiklerini söyledi. Bu iki haftalık süreçte çok zor maçlara çıkacaklarının altını çizen Yavuz, ’’Ligde kalan iki maçımız bizim için zor geçecek. Ligin alt sıralarında bulunan takımlar ile oynayacağız. Rakibimizin puan cetveline bakıldığı zaman durumu kötü gibi gözükebilir ancak bu durum bizim için avantaj değil dezavantajdır. Belen Belediyespor alt sıralardan kurtulmak isteyen bir ekip. Ayrıca özellikle kendi sahasında çok sert oynayan bir takım olduğu yönünde bilgiler de aldık. Bizim için zor bir deplasman olacak ama maç saatine kadar gerekli teknik ve taktik çalışmaları yapıp hazır bir halde Belen maçına çıkacağız. Zor maçı kazanıp Yozgat’a dönmek istiyoruz’’ dedi.