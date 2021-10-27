Dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nden yetiştikten sonra birçok şampiyonu bünyesinde barındıran ASKİspor güreş hayatına devam eden Yozgat’ın gururu Beytullah Kayışdağ, U23 Grekoromen güreş milli takımı ile 1-7 Kasım tarihleri arasında Sırbistan Belgrad’da gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasına katılacak. Kendisine, kendisi gibi Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nden yetişmiş Avrupa ve Dünya şampiyonu, üç olimpiyat madalyası sahibi Rıza Kayaalp’i örnek alan Beytullah Kayışdağ, Sırbistan’da hem ülkesini, hem de memleketi Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyor.