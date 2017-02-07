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Dündar’da izledi!

07 Şubat 2017 Salı 05:27
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Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off müsabakalarında hafta sonu zirveyi yakından ilgilendiren Yemenoğlu Yozgatspor, Sorgun Belediyespor müsabakasını Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar da tribünden izledi.

Dündar’da izledi!
Bozok stadında oynanan müsabaka öncesinde daha önce çalıştırdığı Sorgun Belediyespor yöneticileri ile hasret gideren teknik direktör Feridun Dündar, daha sonra şeref tribününe geçerek maçı izledi. 

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