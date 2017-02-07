Dündar’da izledi!

Bozok stadında oynanan müsabaka öncesinde daha önce çalıştırdığı Sorgun Belediyespor yöneticileri ile hasret gideren teknik direktör Feridun Dündar, daha sonra şeref tribününe geçerek maçı izledi.
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